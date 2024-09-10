Apple представила новые iPhone 16 и четыре модели наушников AirPods

Изменения в дизайне новых iPhone были ожидаемо минимальные. iPhone16 получил экран 6,1 дюйма, а iPhone16 Plus — 6,7 дюйма, у аппаратов вернулось вертикальное расположение камер и добавили кнопку «Действия» вместо переключателя звука. Все iPhone 16 получили сенсорный слайдер, который позволяет управлять режимами съемки. iPhone 16 Pro получил дисплей 6,3 дюйма, 16 Pro Max — 6,9 дюйма. Компания переходит на новое поколение процессоров в своих смартфонах. Вместо A16 Bionic теперь A18. А в Pro-версии — A18 Pro. Чип оснащен обновленным нейронным движком, который в 2 раза быстрее для задач машинного обучения. Они пригодятся, так как iPhone 16 получат Apple Intelligence.