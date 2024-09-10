Apple представила новые iPhone 16 и четыре модели наушников AirPods

В Калифорнии прошла главная презентация Apple 2024 года. Она называлась It s Glowtime (Время сиять) и на ней представили линейку смартфонов iPhone 16, обновленные часы Apple Watch и Apple Watch Ultra, а также четыре модели наушников AirPods.
Изменения в дизайне новых iPhone были ожидаемо минимальные. iPhone16 получил экран 6,1 дюйма, а iPhone16 Plus — 6,7 дюйма, у аппаратов вернулось вертикальное расположение камер и добавили кнопку «Действия» вместо переключателя звука. Все iPhone 16 получили сенсорный слайдер, который позволяет управлять режимами съемки. iPhone 16 Pro получил дисплей 6,3 дюйма, 16 Pro Max — 6,9 дюйма. Компания переходит на новое поколение процессоров в своих смартфонах. Вместо A16 Bionic теперь A18. А в Pro-версии — A18 Pro. Чип оснащен обновленным нейронным движком, который в 2 раза быстрее для задач машинного обучения. Они пригодятся, так как iPhone 16 получат Apple Intelligence.
Второе по значимости обновление — наушники линейки AirPods. Классические AirPods 4 получили корпус с разъемом USB-C (теперь такой разъем у всех наушников Apple), а еще появилась функция активного шумодава. AirPods Pro 3 обзавелись функцией диагностики проблем слуха и научились работать как слуховой аппарат, а обновленным AirPods Max достались новые цвета и уже упомянутый порт USB-C.
Apple Watch Series 10 стали самыми тонкими часами Apple — толщина корпуса всего 9,7 мм. Корпус у них теперь из алюминия и полированного титана, экран стал больше и ярче. Часы научились проигрывать музыку и подкасты через встроенный динамик, показывают температуру воды, глубину погружения до 6 метров и прогноз волн для ряда стран. Ну, а новые Apple Watch Ultra 2 получили новые цвета корпуса и ремешков.