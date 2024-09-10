Сборная Франции обыграла Бельгию в матче Лиги наций

В параллельном матче группы 2 Лиги «А» итальянцы обыграли Израиль 2:1. У «Скуадры адзурры» отличились Давиде Фратеззи и Мойзе Кин, у хозяев — Мухаммед Абу Фани. В таблице здесь лидирует Италия (шесть очков), у французов и бельгийцев в активе по три балла, у Израиля пока ноль очков.