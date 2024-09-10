Сборная Франции обыграла Бельгию в матче Лиги наций

Французская сборная одержала первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций, обыграв Бельгию — 2:0.
После домашнего поражения в матче стартового тура от итальянцев (1:3), «трехцветные» столкнулись с оглушительной критикой на родине. Больше всех досталось лидеру французов Килиану Мбаппе, который ничем не выделился в той встрече. Неважно проявили себя и другие ведущие игроки команды Дидье Дешама.
Неудивительно, что Дешам затеял перестановки в составе в матче с бельгийцами. В запасе остались Мбаппе, Антуан Гризманн, Тэо Эрнандес. Решения тренера «трехцветных» полностью себя оправдали: хозяева победили благодаря голам Рандаля Коло Муани и Усмана Дембеле.
В параллельном матче группы 2 Лиги «А» итальянцы обыграли Израиль 2:1. У «Скуадры адзурры» отличились Давиде Фратеззи и Мойзе Кин, у хозяев — Мухаммед Абу Фани. В таблице здесь лидирует Италия (шесть очков), у французов и бельгийцев в активе по три балла, у Израиля пока ноль очков.
В остальных играх дня в Лиге наций были зафиксированы следующие результаты: Кипр — Косово — 0:4, Норвегия — Австрия — 2:1, Словения — Казахстан — 3:0, Румыния — Литва — 3:1, Черногория — Уэльс — 1:2, Турция — Исландия — 3:1.