Apple представила серию iPhone 16, новые часы Apple Watch и наушники AirPods

Завершилась Glowtime — главная презентация Apple 2024 года. На ней было немало интересного, но изменения в дизайне новых iPhone оказались ожидаемо минимальными. iPhone 16 и 16 Plus вернули вертикальное расположение камер и добавили кнопку «Действия» вместо переключателя звука. Также iPhone 16 получил 6,1-дюймовый дисплей, 16 Plus — 6,7-дюймовый, а их обновленные экраны теперь могут достигать яркости 2000 нит на Солнце и опускаться до одного нит в темноте.
Все четыре iPhone 16 получили сенсорную кнопку спуска затвора и управления камерой, при этом iPhone 16 Pro, наконец оснастили «тетрапризменным» объективом с 5-кратными увеличением, который ранее был эксклюзивом iPhone 15 Pro Max.
Кнопку управления камерой пользователи также могут использовать как инструмент для доступа к Visual Intelligence, функции на базе искусственного интеллекта. Она появится в iOS 18 и сможет рассказывать об объектах, на которые направлены камеры. Функция похожа на Google Lens.
Новые процессоры A18 получили все модели iPhone 16, а это значит, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут поддерживать функции Apple Intelligence, которые появятся в iOS 18. Пока искусственный интеллект от Apple будут работать только в США и понимает только английский язык. В декабре 2024 года Apple Intelligence появится в англоязычных Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и в Южно-Африканской Республике, а в следующем году ИИ от Apple будет доступен уже в Китае, Франции, Японии и Испании. Соответственно, в этих странах Apple Intelligence будет работать на китайском, французском, японском и испанском языках.
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max работают на новом чипсете A18 Pro, который быстрее и эффективнее стандартного чипа A18, установленного в обычной линейке iPhone 16.
Массив тыльных камер на обеих Pro-моделях включает в себя 48-мегапиксельную камеру Fusion, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 12-мегапиксельный телеобъектив. Улучшения основной камеры позволяют снимать видео 4K, 120 кадров в секунду и замедленную запись.
В 2024 году исполнилось 10 лет с момента выхода первых Apple Watch в сентябре 2014 года. Новые Apple Watch стали тоньше и получили большую диагональ экрана — 46 мм и 42 мм, вместо 45 мм и 41 мм, соответственно. Apple утверждает, что дисплей на носимом устройстве Series 10 имеет на 30% большую площадь, чем у модели Series 6. Дисплей даже немного больше, чем у Apple Watch Ultra (если измерять по его площади). Разрешение экрана составляет 416×496 (46 мм) и 374×446 (42 мм). Дисплей обновляется раз в секунду, а секундная стрелка отображается даже тогда, когда устройство находится в пассивном режиме. Apple Watch Series 10 почти на 10 процентов тоньше модели Series 9. Устройство работает на новом чипе S10, который, по словам Apple, помогает увеличить время работы батареи Apple Watch Series 10 «на весь день»: приблизительно до 18 часов. Компания утверждает, что ее улучшенная быстрая зарядка может зарядить его с нуля до 80% за 30 минут. Apple Watch Series 10 включает отслеживание апноэ во сне (еще одно новшество в линейке). Компания заявляет, что устройство использует акселерометр и машинное обучение для поиска нарушений дыхания, когда вы носите его ночью.
Apple не анонсировала новую версию Apple Watch Ultra, как делала это в последние два года. Вместо этого она обновила Apple Watch Ultra 2, добавив новый цвет и ремешок, а также несколько улучшений через watchOS 11.
А вот наушники AirPods действительно обновили. Более дорогие AirPods 4 получили активное шумоподавление, функцию, которая ранее была только AirPods Pro, и беспроводную зарядку.
После четырех долгих лет ожидания Apple анонсировала наушники AirPods Max. Последняя модель может похвастаться зарядкой USB-C и поставляется в новых цветах: черном, синем, фиолетовом и оранжевом. На этом, увы, обновления AirPods Max заканчиваются.
Старт продаж всех устройств запланирован на 20 сентября.
Цены на новинки в США (без учета налогов):
Отметим, что если пользователи традиционно приняли новинки Apple максимально позитивно, то эксперты, опрошенные «РГ», по-разному оценили как презентацию, так и рыночные перспективы новых устройств.
Пресс-секретарь сети техники и электроники restore: Людмила Семушина считает, что цены на новые iPhone будут приблизительно в одном ценовом диапазоне с Android-флагманами. Среди самых впечатляющих инноваций 16-й серии она выделила iOS 18 и новые процессоры, которые интегрированы в весь модельный ряд iPhone 16, а также новые повседневные возможности iPhone как персонального помощника, который понимает сложный контекст. «Новый iPhone сам подсказывает слова для переписки, дает возможность отредактировать фотографию без дополнительных приложений и навыков, найти фото, музыку и др. Когда в России будет доступен Apple Intelligence и русский язык, пока трудно судить. Между первым появлением голосового помощника Siri на английском в 2011 году и на русском языке прошло три года. Но то были алгоритмы, прописанные человеком, а ИИ развивается куда быстрее» — отметила Семушина.
Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов увеерен, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. По его мнению, iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию, а среди главных причин популярности он отмечает преданную аудитория экосистемы Apple. «По данным нашего исследования, которые мы провели с помощью Big Data, в 2023 году 67% пользователей Apple обновили устройства на более современные модели. Этот показатель лояльности оказался самым высоким среди пользователей всех брендов смартфонов», — говорит Губанов.
А вот главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов настроен более скептично: «Каждый год аналитики удивляются тому, что базовые iPhone (15 и 15 Plus, например) покупают хуже, чем iPhone Pro-версий. Но на этот раз подобное развитие событий будет вполне логичным — технических новшеств в iPhone 16 и 16 Plus минимум. Ни телефотокамеры (зум-камеры), о которой гласили ранние слухи, ни 120 Гц дисплеев. Все нововведения укладываются в более качественную сверхширокоугольную камеру. А основная камера старая и Apple, понимая это, сравнивала ее на презентации с камерой… iPhone 14. Ни единой причины обновляться на новые iPhone с Айфонов 15 серии я не вижу, но владельцы iPhone 13 Pro и 14 Pro — смартфонов с “уставшим” аккумулятором и снизившейся производительностью из-за “потяжелевших” новых прошивок и приложений, а иногда и с потертым корпусом — скорее всего обратят внимание на новинки. 4K 120 к/с в iPhone 16 Pro — функция в целом полезная, но регулярно ее использовать будут только тиктокеры, ютьюберы и журналисты. Обычные пользователи редко включают даже стандартную 4K 30/60 fps видеосъемку из-за дефицита памяти и из-за того, что мессенджеры сжимают видео при отправке. Кстати, ни один российский видеосервис не поддерживают видео в 4K 120 к/с».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин завершил «разгром» Apple: «Если говорить про новый iPhone 16, линейка по дизайну такая же, как пятнадцатая. По ценам чуть дороже. Однако это все равно очень дорого для рынка, а отставание Apple от Android становится просто космическим. те же смартфоны с гибкими экранами есть сегодня у всех топовых брендов, кроме Apple. И это действительно флагманы, настоящие имиджевые устройства. Они отнимают продажу у Apple напрямую, в том числе в России. Отнимают, потому что самый дорогой аппарат и самый крутой аппарат раньше назывался iPhone, а теперь iPhone это устаревшая классика. В этом нет ничего плохого, но это не инновации. Сильная сторона iPhone 16 — искусственный интеллект, подписка на сервисы, различный контент, плюс экосистема. Но тут, в общем-то, другие компании не отстают. Следующий год будет непростым для Apple. Умеренные продажи — это самый оптимальный сценарий для Apple. Но, скорее всего, продажи немного просядут».
9 сентября стали известны российские цены на новинки Apple, а компания МТС уже открыла предзаказ:
«Также новые iPhone будут с 10 сентября доступны к заказу на “Яндекс Маркете”. Сперва покупателям предложат iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а позднее базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Пользователи, которые оформят заказ на модели Pro и Pro Max, смогут получить посылку уже с 30 сентября», — сообщили «РГ» в пресс-службе маркетплейса. По словам представителей «Яндекс Маркета», цена на iPhone 16 может составить более 90 тысяч рублей в зависимости от комплектации и продавца, iPhone 16 Plus — более 100 тысяч рублей. Стоимость iPhone 16 Pro 256 Гб начнется от 204 990 рублей, а на iPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990 рублей.