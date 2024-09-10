Apple представила серию iPhone 16, новые часы Apple Watch и наушники AirPods

А вот главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов настроен более скептично: «Каждый год аналитики удивляются тому, что базовые iPhone (15 и 15 Plus, например) покупают хуже, чем iPhone Pro-версий. Но на этот раз подобное развитие событий будет вполне логичным — технических новшеств в iPhone 16 и 16 Plus минимум. Ни телефотокамеры (зум-камеры), о которой гласили ранние слухи, ни 120 Гц дисплеев. Все нововведения укладываются в более качественную сверхширокоугольную камеру. А основная камера старая и Apple, понимая это, сравнивала ее на презентации с камерой… iPhone 14. Ни единой причины обновляться на новые iPhone с Айфонов 15 серии я не вижу, но владельцы iPhone 13 Pro и 14 Pro — смартфонов с “уставшим” аккумулятором и снизившейся производительностью из-за “потяжелевших” новых прошивок и приложений, а иногда и с потертым корпусом — скорее всего обратят внимание на новинки. 4K 120 к/с в iPhone 16 Pro — функция в целом полезная, но регулярно ее использовать будут только тиктокеры, ютьюберы и журналисты. Обычные пользователи редко включают даже стандартную 4K 30/60 fps видеосъемку из-за дефицита памяти и из-за того, что мессенджеры сжимают видео при отправке. Кстати, ни один российский видеосервис не поддерживают видео в 4K 120 к/с».