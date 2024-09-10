Стало известно, как будет выглядеть SHAMAN в роли князя Владимира

Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнит в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир» главную партию. На премьере, которая состоится 5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце, артист предстанет в специально разработанном для роли гриме, который делает его старше и величественнее, чем в обычной жизни.
Основа нового образа — усы и борода с проседью. А одет SHAMAN будет в грубый кожаный плащ и меховую накидку. При этом Ярослав подчеркивает, что полностью соответствует своему персонажу по возрасту.
«Мы привыкли представлять Владимира как пожилого человека. Но на самом деле на момент крещения Руси ему было примерно столько же лет, сколько сейчас мне», — поделился SHAMAN с «Известиями».
Коллеги Ярослава отмечают: в таком виде он совершенно не похож на себя. Его партнерша по опере, исполнительница партии княгини Рогнеды певица Соя, считает, что SHAMAN в гриме может смело пройти по улице и остаться неузнанным.
Ранее SHAMAN представил на Красной площади новую концертную программу «Победа!». Мероприятие состоялось 22 августа, в День государственного флага, после чего артист отправился в тур, в рамках которого запланировано более 100 выступлений в различных регионах страны.
Подробности читайте в материале «Известий»:
Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире».