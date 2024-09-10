Стало известно, как будет выглядеть SHAMAN в роли князя Владимира

Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) исполнит в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир» главную партию. На премьере, которая состоится 5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце, артист предстанет в специально разработанном для роли гриме, который делает его старше и величественнее, чем в обычной жизни.