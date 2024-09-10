Андрей Воробьев посетил пункт подготовки контрактников на военную службу

Учат ребят и обращению с техникой, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья. Знакомят также с высокотехнологичными квадрокоптерами, которые способны сбрасывать боеприпасы с ювелирной точностью или четко координировать огонь артиллерии. «Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга, — уточняет Андрей Воробьев. — Запрос на них, безусловно, существует, и мы со своей стороны стараемся его удовлетворить. От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать».