Андрей Воробьев посетил пункт подготовки контрактников на военную службу

Второй год в подмосковной Балашихе работает областной пункт отбора контрактников на военную службу. В первые месяцы он работал как учреждение, где можно было оформить весь пакет документов, необходимых для участия в специальной военной операции. Но быстро трансформировался в многофункциональный центр, где, помимо документов, можно получить банковские услуги, оформив карту для выплат, а также решить юридические вопросы и пройти медкомиссию. А затем при пункте заработал и учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком и спортзалом. Вчера посмотреть, как контрактники готовятся к исполнению боевых задач, в Балашиху приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Поэтому командиры и инструкторы здесь делают все, чтобы вооружить ребят знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел», — говорит Воробьев. Программа обучения, рассчитанная на несколько дней, включает огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, навыки противодействия беспилотным летательным аппаратам и основы тактической медицины. На время подготовки каждому будущему бойцу предоставляется место для проживания в казарме и трехразовое питание.
«Здесь не какая-то спецназовская, а обычная подготовка для выживания на поле боя. Учим главному — не впадать в панику, когда получил ранение. Показываем, как нужно бороться до последнего, чтобы сохранить себе жизнь, спасти своего товарища», — рассказывает один из основателей легендарного отряда «Витязь», президент ассоциации «Братства краповых беретов», Герой России Сергей Лысюк.
Тактическую медицину новобранцам преподает инструктор с позывным Пинцет. Прежде он работал в реанимационной бригаде скорой помощи, а сейчас — в Центре спецподготовки «Витязь». «Отрабатываем навык накладывать жгуты за 15−20 секунд и правильно использовать перевязочные бандажи, шприцы-тюбики, учим методам эвакуации раненых», — делится нюансами работы Пинцет. Центр в Балашихе также сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования (БОБР), который готовит операторов и специалистов для работы на линии боевого соприкосновения. Занятия ведут как опытные бойцы, так и специалисты по робототехнике. Обучение длится 21 день, затем — экзамены, которые принимают представители минобороны.
Учат ребят и обращению с техникой, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья. Знакомят также с высокотехнологичными квадрокоптерами, которые способны сбрасывать боеприпасы с ювелирной точностью или четко координировать огонь артиллерии. «Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга, — уточняет Андрей Воробьев. — Запрос на них, безусловно, существует, и мы со своей стороны стараемся его удовлетворить. От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать».
Конкретно.
Те, кто подписывает контракт на участие в СВО в Подмосковье, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. 400 тысяч новобранцу платит Министерство обороны РФ, остальное — бюджет Подмосковья.