В ближайшие пять лет в Подмосковье будут газифицированы более тысячи СНТ

В ближайшие пять лет в Подмосковье будут газифицированы более тысячи садоводческих некоммерческих товариществ, на территории которых в общей сложности располагаются 63 тысячи домовладений. Эти данные были озвучены на встрече губернатора Андрея Воробьева с представителями ПАО «Газпром».
Изначально, когда президент РФ Владимир Путин объявил о том, что программу социальной газификации нужно расширять и на дачников, в области предварительно насчитали чуть более 3,8 тысячи дачных хозяйств, которые могли бы войти в программу. Но более детальное изучение ситуации позволило увеличить число счастливых дачников почти втрое.
«В Подмосковье мы реализуем самый большой объем работ. На участие в программе социальной газификации от жителей области принято уже более 130 тысяч заявок — или свыше 10% от всех заявок в стране», — говорит гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. Увеличение объемов стало возможным в том числе потому, что компания модернизировала так называемые закрытые газораспределительные станции, которые создавались для ограниченного числа пользователей. К таким относятся, например, частные ГРС, которые были построены на деньги жителей закрытых коттеджных поселков. Всем частным собственникам «Газпром» предложил переуступить сети в обмен на их модернизацию и обслуживание. Многие согласились, ведь полноценное обслуживание газовых сетей влетает в копеечку. А модернизация позволила расширить сети и посадить на них сотни новых пользователей. В частности, уточнил Густов, в настоящий момент в Подмосковье модернизируются три ГРС — «Софрино» в Пушкинском округе, «Яхрома» — в Дмитрове и «Глебовская» — в Истре. И еще 10 — на очереди.
Напомним, что программа социальной газификации в Подмосковье существенно отличается от аналогичной общероссийской. В области, в частности, сочли возможным убрать два обязательных критерия, которым должно соответствовать СНТ, претендующее на газификацию. Это расстояние до 200 метров от существующего газопровода и объем потребления газа на одном участке не более 7 кубометров в час. Проще говоря, не важно, как далеко от трубы находится дачный дом, к тому же хозяев больше не ограничивают минимальными кубометрами. Важно, чтобы СНТ находилось в границах газифицированного населенного пункта. Причем заявки дачники могут подавать и в случае, если голубого топлива в деревне пока нет, но она будет газифицирована в этом году.
А второе важное условие — и дачный дом, и земля, на которой он стоит, должны быть зарегистрированы. Не поставленную на кадастровый учет недвижимость программа соцгазификации просто не видит. Заявку на вступление в программу дачники могут подать как на портале госуслуг, так и на сайте «Мособлгаза». К заявке нужно приложить сканы документов, одним из которых является протокол общего собрания членов СНТ о согласии на газификацию. А как быть, если дачник не является членом? Дачи продаются-покупаются, и не все новые собственники считают необходимым вступать при этом в товарищество. «Но в правилах подключения сказано, что под социальную газификацию попадают домовладения, принадлежащие физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства. Является ли собственник членом СНТ или нет, роли не играет, он может подать заявку самостоятельно», — объяснили «РГ» в пресс-службе «Мособлгаза».
Ни по срокам, ни по цене социальная газификация СНТ ничем не отличается от аналогичной газификации любых других населенных пунктов. До границ домовладения трубу подведут бесплатно, дальше стоимость работ будет зависеть от того, насколько далеко от забора располагается дом и какой комплект оборудования пожелает установить у себя собственник. Кого-то, например, устроит комплект-эконом, где в качестве системы безопасности установлены датчики, подающие при утечке газа звуковой сигнал. А кто-то захочет «Безопасный дом», в котором газовое оборудование соединяется с модемом. Если датчики фиксируют утечку, сигнал автоматически передается в аварийную газовую службу. И тогда не важно, дома хозяин или нет, аварийная бригада сможет оперативно перекрыть газ. Но в любом случае средняя стоимость подключения к газу по социальной программе не превысит 150−200 тысяч рублей. Это не миллион, который запрашивали с дачников до соцгазификации, — если им вообще предлагали возможность подключиться к трубе. А чаще всего и не предлагали вообще. Газифицировать дачи считалось слишком нерентабельным удовольствием.