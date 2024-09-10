В ближайшие пять лет в Подмосковье будут газифицированы более тысячи СНТ

А второе важное условие — и дачный дом, и земля, на которой он стоит, должны быть зарегистрированы. Не поставленную на кадастровый учет недвижимость программа соцгазификации просто не видит. Заявку на вступление в программу дачники могут подать как на портале госуслуг, так и на сайте «Мособлгаза». К заявке нужно приложить сканы документов, одним из которых является протокол общего собрания членов СНТ о согласии на газификацию. А как быть, если дачник не является членом? Дачи продаются-покупаются, и не все новые собственники считают необходимым вступать при этом в товарищество. «Но в правилах подключения сказано, что под социальную газификацию попадают домовладения, принадлежащие физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и находящихся внутри границ указанной территории садоводства. Является ли собственник членом СНТ или нет, роли не играет, он может подать заявку самостоятельно», — объяснили «РГ» в пресс-службе «Мособлгаза».