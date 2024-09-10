В Москве впервые вручена Международная премия мира имени Льва Толстого

Торжественная церемония прошла в Большом театре 9 сентября, в день рождения великого писателя. Фонд премии был учреждён представителями Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского фонда мира в 2022 году, а вручаться премия будет за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира, активную миротворческую деятельность. Номинантами могут стать как деятели науки, культуры и искусства, так и организации.
— Мир чувствует себя неспокойно и ему очень нужен голос, который направил бы его к добру, голос Льва Толстого, — говорил журналистам член жюри премии Владимир Толстой, праправнук писателя и гендиректор Государственного музея имени Л. Н. Толстого. — Он ведь писал о том, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов, а стала бы требованием честной совести.
В статуте Премии прописано сохранять анонимность членов жюри до тех пор, пока организаторы не примут решение раскрыть их имена — и зрители впервые увидели состав жюри лишь в программке вечера. В него вошли Мария Виктория Алькарас, общественный деятель и профессор Университета Буэнос-Айреса, Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Линдиве Сусулу, член национального исполкома Африканского национального конгресса, Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции и основатель Фонда за мир и дружбу между народами и другие общественные и политические деятели — всего 9 человек, граждане стран, входящих в БРИКС, ШОС и «Большую двадцатку». Председателем жюри стал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра и генеральный директор Большого Валерий Гергиев.
Весь зал Большого — а гостями церемонии были дипломаты, политики, члены Госдумы, руководители министерств и СМИ — зааплодировал, услышав, что первым лауреатом Международной премии мира имени Льва Толстого стал Африканский Союз — межправительственная организация, включающая 55 стран африканского континента. Она пришла на смену Организации африканского единства, призванная содействовать развитию политических и экономических связей между африканскими государствами, защите прав человека, борьбе с преступностью и терроризмом.
— 9 сентября — это значимый день в Африке, — сказал председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, получив из рук Валерия Гергиева уникальную именную медаль из чистого золота с портретом Льва Толстого и его автографом. — В этот день Организация африканского единства решительно передала факел Африканскому Союзу. Сегодня, в этот же день, но уже в 2024 году, мы озарены блеском празднования премии имени Льва Толстого. Отрадно, что первая награда отправляется в Африку. Мы принимаем ее с огромной благодарностью.
А потом за открывшимся занавесом публика в зале увидела оркестр и хор Большого театра с маэстро Гергиевым за пультом. Этим вечером со сцены театра звучал Чайковский. Концерт начала торжественная увертюра «1812 год», написанная в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. А завершили вечер оркестр, хор и солисты Большого театра Алина Черташ и Эльчин Азизов кантатой «Москва».
— Великий Стравинский в Париже обрёл всемирное признание. Великий француз Петипа в Москве прославил русский балет. Такие пересечения, такой каркас держали мир, пусть так будет и впредь. — говорил со сцены Большого Валерий Гергиев. — Нам есть за кем идти — за великим Толстым.
Международная премия мира имени Льва Толстого будет вручаться ежегодно 9 сентября.