В Москве впервые вручена Международная премия мира имени Льва Толстого

В статуте Премии прописано сохранять анонимность членов жюри до тех пор, пока организаторы не примут решение раскрыть их имена — и зрители впервые увидели состав жюри лишь в программке вечера. В него вошли Мария Виктория Алькарас, общественный деятель и профессор Университета Буэнос-Айреса, Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Линдиве Сусулу, член национального исполкома Африканского национального конгресса, Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции и основатель Фонда за мир и дружбу между народами и другие общественные и политические деятели — всего 9 человек, граждане стран, входящих в БРИКС, ШОС и «Большую двадцатку». Председателем жюри стал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра и генеральный директор Большого Валерий Гергиев.