⁠Николай Расторгуев сыграет древнерусского мученика

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев исполнит партию воеводы и первого на Руси христианского мученика Федора в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Его персонаж помогает главному герою, князю Владимиру, которого играет SHAMAN, и приводит его к истинной вере.
Николай Расторгуев воспринимает проект как просветительский.
«Почему была создана опера? Потому что это наши истоки. Потому что это наша история, которую нужно знать, беречь в памяти подвиги наших предков», — рассказал Николай Расторгуев «Известиям».
Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко сотрудничают с 1989 года, когда была основана «Любэ». Матвиенко стал композитором и продюсером коллектива, а Расторгуев — бессменным солистом. В этом году группа отметила 35-летие, дав два больших концерта в Москве.
Подробности читайте в материале «Известий»:
Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире».