⁠Николай Расторгуев сыграет древнерусского мученика

Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко сотрудничают с 1989 года, когда была основана «Любэ». Матвиенко стал композитором и продюсером коллектива, а Расторгуев — бессменным солистом. В этом году группа отметила 35-летие, дав два больших концерта в Москве.