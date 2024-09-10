Депутаты Мособлдумы приняли закон о дополнительных мерах поддержки для педагогов

На первом после летних каникул заседании Московской областной думы депутаты приняли закон о дополнительных мерах поддержки для молодых педагогов. В частности, ввели новую льготную категорию «молодые работники» и расширили число получателей статуса «молодой специалист».
Новый учебный год в Подмосковье начали 1,08 миллиона школьников — рекорд последних лет. Помимо имеющихся 1,5 тысячи школ двери открыли 39 новых учебных заведений, штаты которых пришлось набирать с нуля. «В области многое делается для того, чтобы привлечь на работу педагогов, заинтересовать лучших, талантливых. Не секрет, что в условиях современности конкурировать с другими отраслями за внимание талантливой молодежи становится все сложнее. И здесь нам нужны аргументы», — подчеркивает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Один из таких аргументов — распространение статуса «молодой специалист» на тех, кто впервые пришел работать педагогом в течение шести месяцев после профессиональной переподготовки, а также на тех, кто начал преподавать в школе еще во время учебы на последних курсах колледжа или вуза. Статус «молодой специалист» дает сотрудникам неплохой бонус — единовременное подъемное пособие в размере 150 тысяч рублей, 50 из которых выплачиваются сразу, а еще 100 по окончании второго года работы. Получают обладатели статуса и ежемесячную доплату в размере 6 тысяч рублей, что важно для тех, у кого еще нет надбавок за стаж.
«Отдельно мы учли в законе ребят, которые получили профессию педагога, но отправились защищать нашу Родину в зону специальной военной операции. Вернувшись, они не потеряют статус “молодого специалиста”, а значит, и право на выплаты, если в течение года продолжат преподавательскую деятельность», — продолжает Брынцалов. И даже если боец ушел воевать сразу со студенческой скамьи, не отработав по педагогической специальности ни дня, по возвращении его признают молодым специалистом при условии, что он придет работать в школу в течение года после демобилизации.
Ввели депутаты и новую категорию педагогических работников, имеющих право на стимулирующие выплаты. Это «молодые работники» — сотрудники школ, которые могут не иметь педагогического образования, но обучаются на последних курсах педагогических колледжей или вузов. Им до конца обучения, которое они совмещают с работой, тоже начнут начислять доплаты, но их размер, подчеркнул Игорь Брынцалов, будет дополнительно установлен правительством региона.