Депутаты Мособлдумы приняли закон о дополнительных мерах поддержки для педагогов

Один из таких аргументов — распространение статуса «молодой специалист» на тех, кто впервые пришел работать педагогом в течение шести месяцев после профессиональной переподготовки, а также на тех, кто начал преподавать в школе еще во время учебы на последних курсах колледжа или вуза. Статус «молодой специалист» дает сотрудникам неплохой бонус — единовременное подъемное пособие в размере 150 тысяч рублей, 50 из которых выплачиваются сразу, а еще 100 по окончании второго года работы. Получают обладатели статуса и ежемесячную доплату в размере 6 тысяч рублей, что важно для тех, у кого еще нет надбавок за стаж.