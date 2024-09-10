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SHAMAN обратился к народному пению в этно-опере про крещение Руси

Источник: Известия

В этно-опере «Князь Владимир» популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продемонстрирует свое владение народной манерой пения. Произведение Игоря Матвиенко объединяет разные стили, в том числе фолк-элементы. И, по словам Дронова, это оказалось ему очень близко.

«Я 11 лет занимался русским народным творчеством», — подчеркнул SHAMAN в беседе с «Известиями».

Певец окончил музыкальную школу по классу народного пения, а затем получил специальность «руководитель народного хора» в музыкальном колледже города Новомосковска.

Премьера «Князя Владимира» пройдет 5 и 6 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее SHAMAN установил рекорд по продолжительности непрерывного пения одной ноты. Во время концерта, состоявшегося в преддверии военно-музыкального фестиваля «Спасская площадь» на Красной площади, певец 29 секунд держал одну ноту. Результат был зафиксирован в Книге рекордов России.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире».