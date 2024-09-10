SHAMAN обратился к народному пению в этно-опере про крещение Руси

В этно-опере «Князь Владимир» популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продемонстрирует свое владение народной манерой пения. Произведение Игоря Матвиенко объединяет разные стили, в том числе фолк-элементы. И, по словам Дронова, это оказалось ему очень близко.