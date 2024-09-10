Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 сентября 2024

Погода в Иркутске 10 сентября 2024 не порадует жителей областного центра. А все потому что в столице региона прогнозируют дождь и низкие дневные температуры. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 10 сентября 2024
— Переменная облачность. Днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +12… +14, — поделились в метеобюро.
Что касается региона, то в некоторых частях Иркутской области ожидаются сильные ветра с порывами 15−20 м/с. В западных и северных районах пройдут умеренные и сильные дожди.
Столбик термометра при облачности поднимется до +3…+8, в если выглянет солнце +9…+14. Вот, что обещает погода в Иркутске 10 сентября 2024 и регионе.