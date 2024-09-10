Стало известно, почему коллега Шамана по новому проекту регулярно плачет

Партнершей популярного певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в этноопере Игоря Матвиенко «Князь Владимир» стала молодая певица Соя. Она играет супругу легендарного правителя, крестившего Русь.
Игорь Матвиенко возлагает на юную артистку большие надежды. Она обладает уникальными вокальными данными, подчеркивает композитор и продюсер. И особо отмечает ее погружение в роль.
«После каждой репетиции Соя отходит по два дня. Ревет по ночам, потому что пропускает всё через себя, очень сильно переживает», — поделился Игорь Матвиенко с «Известиями».
В свою очередь Соя признается, что опера стала важной частью ее жизни и над своей ролью она работает уже несколько лет.
Премьера «Князя Владимира» пройдет 5 и 6 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.
Подробности читайте в материале «Известий»:
Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире».