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Deadline: в США умер актер, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Источник: Российская газета

В США умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны». Ему было 93 года, сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя голливудской звезды.

Причина смерти при этом не называется.

«Джеймс Эрл Джонс, прославленный актер, который снялся в “Поле его мечты” и многих других фильмах, а также удостоился премий “Эмми”, “Грэмми”, “Оскар” и “Тони”, скончался утром 9 сентября в округе Датчесс (штат Нью-Йорк)», — говорится в публикации.

Представители актера в агентстве Independent Artist Group подтвердили эту новость Deadline.

Что касается фильмов, в которых снялся Джонс, самые известные из них — это «Поездка в Америку» (1988 год), «Лучшие из лучших» (1989 год), «Конан-Варвар», «Соммерсби».

А еще Джонс озвучивал Льва Муфасу в мультике «Король лев» и во второй части этой анимационной картины.

В 2012 году актер получил почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.