Deadline: в США умер актер, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

«Джеймс Эрл Джонс, прославленный актер, который снялся в “Поле его мечты” и многих других фильмах, а также удостоился премий “Эмми”, “Грэмми”, “Оскар” и “Тони”, скончался утром 9 сентября в округе Датчесс (штат Нью-Йорк)», — говорится в публикации.