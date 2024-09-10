Что подарить на новоселье: лучшие идеи и советы экспертов

Мало кто всю жизнь живет по одному адресу: вокруг нас постоянно происходят переезды. Кто-то покупает или меняет квартиру, кто-то строит дачу или дом. Так что получить от родственника или друга приглашение на новоселье — не такая уж редкая ситуация. Правда, часто такая новость ставит гостя в тупик: что подарить новоселам? Вместе с экспертами по этикету мы подобрали варианты подарков на любой вкус и кошелек.
Наши эксперты.
Симона Филимонова — эксперт по этикету, психолог.
Елена Кузнецова — преподаватель этикета.
Анна Морозова — дизайнер интерьера.
Содержание.
Что по традиции дарят на новосельеЧто подарить на новоселье в частный дом: идеи подарковЧто подарить на новоселье в квартиру: идеи подарковТоп-5 недорогих подарков на новоселье друзьям и родственникамИдеи оригинальных подарков новоселамЧто не принято дарить на новосельеКак правильно выбрать подарок на новосельеТрадиционные подарки на новоселье
Традиционный подарок — это решение, которое подойдет тому, кто привык ходить проторенным путем и оригинальности предпочитает проверенную временем «классику».
Среди подарков, связанных с традициями, в первую очередь выделяют хлеб-соль. Не стоит думать, что такой вариант слишком прост: караваи нынче можно заказать очень изысканные и вкусные — наподобие свадебных.
Символичные подарки на счастье Фото: iStock
Если хочется, чтобы подарок прослужил долго, можно подарить нечто связанное с фольклором и при этом символичное. Это может быть красивая подкова, коврик в прихожую с добрым пожеланием, панно и так далее.
«Новоселье — это один из немногих праздников, где не стоит избегать подарков, связанных с традициями — например, славянскими, — рассказывает эксперт по этикету, психолог Симона Филимонова. — Однако предметы интерьера с изображением домового, домашние обереги, благовония, подкова и тому подобные подарки уместны лишь в том случае, если хозяин приветствует такого рода вещи. По той же причине не стоит дарить иконы, если вы не знаете наверняка, что “одаряемый” — человек религиозный и будет такому подарку рад. Этот момент необходимо заранее уточнить».
Еще один традиционный вариант подарка — это комнатный цветок. Правда, и в этом случае нужно учитывать определенные нюансы.
«Во-первых, название растения или его внешний вид должны нести смысловую нагрузку, ведь это именно подарок на новоселье, то есть презент символичный, — советует преподаватель этикета Елена Кузнецова. — Во-вторых, нужно быть уверенным, что хозяева смогут за цветком ухаживать. Постарайтесь выбрать растение неприхотливое, если только речь не идет о человеке, который помешан на домашних растениях и имеет огромный опыт в цветоводстве».
Поучительной историей, связанной с таким подарком, поделилась москвичка Татьяна. Она живет одна и работает фотографом, поэтому часто бывает в разъездах. Когда Татьяна купила собственную квартиру, позвала на новоселье гостей, и двое из них принесли ей цветы в горшках.
«Если бы это были кактусы, я бы еще поняла, но мне подарили очень влаголюбивые растения (об этом я узнала из интернета), которые нужно каждый день поливать, — делится девушка. — В итоге вместо радости я приобрела головную боль. Мне надо ехать на съемку в Калининград, потом — в Ташкент, а что делать с горшками? Сначала обращалась за помощью к соседке, потом приобрела специальную систему автополива. Но в командировке я все равно каждый раз переживаю, все ли в порядке с цветами».
Кухонная утварь Фото: iStock
Еще один традиционный подарок — это набор посуды, разделочных досок, чашек и так далее. Иными словами, презент для кухни. Такой подарок всегда пригодится в хозяйстве, правда, лишь в том случае, если новосел только въехал в квартиру и еще не успел обзавестись всем вышеперечисленным.
«Для новоселья существует, пожалуй, самый широкий спектр подарков, и тут выбор может быть огромным. Можно дарить их в день переезда, но можно и после. В последнем случае нужно особенно тщательно подойти к выбору, ведь основные вещи для дома хозяева уже купили и угадать с подарком будет непросто», — обращает внимание Симона Филимонова.
Существует немало универсальных вариантов, которые подходят как для частного дома, так и для квартиры, но в первом случае выбор у гостя все-таки будет шире.
Если вы планируете сделать дорогой подарок (например, хотите приобрести его совместно с другими гостями), можно обратить внимание на крупные вещи для загородного дома — например, камин в гостиную или домашний кинотеатр. Выбирать такой подарок нужно, предварительно уточнив у хозяина желаемые параметры.
Полезный подарок для сада
Еще один вариант — полезный подарок для сада. Например, мангал, садовые качели, оригинальные фонари либо статуя (в последнем случае нужно также посоветоваться с хозяином, приемлет ли он такой декор).
Фото: iStockСадовая техника
Для загородного дома хорошим и вполне уместным подарком будет и техника — например, газонокосилка, дровокол или садовый пылесос.
Фото: iStockНабор для парилки
Если у хозяев есть баня или сауна, всегда будет актуален набор для парилки: ароматические масла, деревянные таблички и ковшики, шапки и полотенца — все это не потребует больших затрат и в любом случае пригодится.
Фото: iStockЧто подарить на новоселье в квартиру
Если новоселы переезжают не в загородный дом, а в городскую квартиру, при выборе подарка нужно знать определенные нюансы.
«Это может быть и ваза, и подсвечник, и комнатное растение, но, согласно правилам этикета, предмет не может быть огромным», — поясняет Симона Филимонова.
Кухонные принадлежности или постельное белье Фото: iStock
Эксперт советует остановить свой выбор на таких универсальных подарках, как:
«Если хозяйка любит выпечку, отличным решением будет преподнести ей на новоселье форму для пирога или коврик для раскатки теста. Если же хочется подарить что-то более существенное, типа кухонного комбайна или миксера, лучше посоветоваться с хозяйкой заранее, нужна ли ей такая вещь, а если нужна, то какая», — добавляет Филимонова.
Органайзер Фото: iStock
Еще одна неплохая идея подарка — удобный органайзер или набор органайзеров, которые ставятся на косметический столик, на пол или вешаются на дверь.
Техника Фото: iStock
В честь переезда на новую квартиру уместно будет подарить и технику, но электроприбор должен быть, напомним, небольшого размера.
«Варианты такого подарка: красивый увлажнитель воздуха (например, с ароматизатором или с проекторами), тостер, мойщик окон, термометр, барометр», — перечисляет эксперт по этикету.
На новоселье можно подарить и настольную лампу либо светильник, но такая вещь должна подходить к интерьеру.
Если вы хотите преподнести на новоселье друзьям или родственникам что-то нестандартное, можно обратить внимание на следующие идеи.
Настольная игра Фото: iStock
Такой подарок стоит дарить, если новоселы — дружная семья или это общительный человек, любящий принимать у себя дома гостей. Не стоит считать этот подарок простым и недостойным такого праздника, как новоселье. Сейчас существуют очень дорогие и при этом невероятно увлекательные настольные игры, которые настоящий любитель такого отдыха точно оценит.
Кресло-мешок Фото: iStock
Такая «мебель» удобна тем, что ее легко переносить из комнаты в комнату, плюс — она занимает мало места. К тому же, сидеть на таком мешке очень удобно, он отлично расслабляет после тяжелого дня.
Проектор волн со звуковым эффектом Фото: iStock
Такой подарок уж точно никто не догадается подарить, а хозяева наверняка будут ему рады. Проектор идеально подойдет для спальни: засыпать, смотря на волны и слушая шум моря, бесценно.
Консультация дизайнера Фото: iStock
Если речь идет об обустройстве домашнего очага, выслушать советы специалиста по интерьеру или ландшафтному дизайну (в случае с дачей) всегда полезно. Свежий взгляд, необычные идеи по стилю и эффективному использованию пространства, информация о новинках в сфере ландшафта или интерьера — чем не подарок на новоселье?
В случае с подарками новоселам есть ряд однозначных табу. Итак, согласно правилам хорошего тона и здравому смыслу нельзя дарить:
1. Домашних животных (если только это не сельский дом со скотиной, где хозяева — фермеры и мечтают об овечке или козочке).
«Подаренный котенок или щенок может стать как обременением для хозяев, там и источником аллергии», — поясняет Симона Филимонова.
Подтверждение этому — случай из жизни. Пенсионерке Наталье Сергеевне, у которой дома есть собака, любящая племянница подарила котенка редкой, дорогой породы. Родственница знала, что Наталья Сергеевна любит животных и что много лет назад у нее дома жило два кота. Однако она не учла, что годы идут, сейчас женщине уже за 70 и одной собаки ей вполне достаточно. «Котик, конечно, милый, но на второго питомца я, честно говоря, никак не рассчитывала, признается Наталья Сергеевна. — Сложно справляться одновременно с собакой и котом, да и затратно. Но племяннице я говорить ничего не стала — она же от души подарила, большие деньги за котенка отдала. Придется терпеть — не на улицу же его выбрасывать».
2. Зеркало, ножи и вилки, а также любые острые предметы.
«Есть разные приметы, с этим связанные, и такой подарок нежелателен именно с этой точки зрения. Даже если человек не суеверен, все равно он может подсознательно негативно к этому отнестись — начать тревожиться. Этикет предполагает, что подарок будет для хозяина дома приятным, а в случае с подарком, о котором ходят разные суеверные слухи, этого гарантировать нельзя», — поясняет Филимонова.
3. Напольные весы.
Все люди — разные, и полученные в качестве подарка весы хозяйка (или хозяин) может воспринять как намек на свою комплекцию и обидеться.
4. Деньги.
Хотя этот вариант подарка и популярен, согласно этикету, дарить деньги нехорошо не только на новоселье, но и на другие торжества. Исключение — подарочная карта или сертификат.
5. Одежду и вещи личного пользования.
Этикет не допускает дарения на новоселье таких «интимных» вещей. А вот тапочки (только не белые) или махровые халаты на всю семью подарить можно.
6. Подарки, приуроченные к ближайшим праздникам (например, новогоднюю елку).
Новоселье — это новоселье. И подарок, согласно правилам этикета, должен соответствовать именно этому событию.
7. Тряпки, швабры и другие предметы и средства для уборки.
Согласно правилам хорошего тона, такой подарок явно неуместен для празднования новоселья.
8. «Популярный подарок на новоселье — это часы. Однако дарить их нужно очень аккуратно и только с разрешения хозяина квартиры, поскольку по поводу часов тоже есть приметы», — предупреждает Филимонова.
1. Выбирая подарок, обратите внимание на то, какого размера квартира у новоселов. Если это однушка или студия, громоздкий подарок явно не подойдет, ведь он займет большую часть пространства. И это касается даже бытовой техники.
«Я знаю случай, когда новоселы, переехавшие в однокомнатную квартиру, попросили знакомых подарить им пылесос, — рассказывает Елена Кузнецова. — Те отнеслись к заданию серьезно и купили очень дорогую модель с дополнительными функциями. Размер у такого пылесоса был, соответственно, немаленький. В итоге хозяева были и рады, и в то же время озадачены: вещь — нужная, гости изрядно потратились, однако хранить пылесос негде. Поначалу его поставили на балкон, и он занял все пространство, а ведь там домочадцы планировали обустроить уголок отдыха. В итоге через некоторое время они продали этот подарок — вместо него купили дешевый и миниатюрный “пылесос-палочку”, который легко умещается в углу за шкафом».
2. Эксперт также обращает внимание на такие предметы интерьера, как картины, панно, ковры и так далее. Даже если хозяин сам попросил вас о подобном подарке, очень легко ошибиться и вызвать у него чувство досады и неловкости.
Друзья новосела выведали у его близких, что мужчина хотел бы повесить на стену в гостиной большую картину. Зная, что ему нравятся пейзажи в классическом стиле и что он любит свой родной город, они купили ему картину с изображением осеннего городского парка. Однако увидев подарок, мужчина не смог скрыть разочарования и тревоги: «Это же осень — символ увядания!» Оказалось, что новосел — человек суеверный и придает большое значение символам. Золотая осень на полотне каждый день напоминала бы ему о приближении старости и навевала бы грустные мысли. В итоге он честно признался в этом дарителям и попросил поменять картину на «летнюю» или «зимнюю». И хорошо, что такой пейзаж удалось найти.
3. «Не надо выбирать на новоселье дорогие, обязывающие подарки. Этот праздник — дружеский, и здесь неуместно “выпендриваться”, пытаться поразить хозяев своей щедростью. Хозяева, а также другие гости будут чувствовать себя неловко», — объясняет Симона Филимонова.
4. При этом ориентироваться на тот стиль, который был у человека на прошлой квартире, не стоит. Возможно, перебираясь в новое жилье, он как раз хочет кардинально изменить и свою жизнь, в том числе окружающую обстановку. Любителя перемен не обрадует, если ему преподнесут торшер, который до боли напоминает тот, что стоял в его «прошлой жизни».
5. «Я бы рекомендовала дарителю прежде всего определиться с помещением, — говорит дизайнер интерьера Анна Морозова, — Если, к примеру, выберете прихожую, можно подарить красивую ключницу (при условии, если у хозяев ее еще нет) или подставку для зонтиков. Если обратите свое внимание на спальню — можно подарить ночник (даже если он есть у хозяев, они смогут для разнообразия использовать оба попеременно). Комплект белья в любимой хозяевами цветовой гамме или плед — также неплохая идея».
6. В случае с постельным бельем Симона Филимонова, в свою очередь, напоминает, что при его выборе надо учитывать размер одеяла и подушек, а также размер кровати. Размеры и желательную цветовую гамму следует уточнить у хозяев.
7. «Прежде чем принимать решение о покупке, осторожно поинтересуйтесь у новосела, что бы он категорически не хотел получить в подарок, — советует, в свою очередь, Елена Кузнецова. — Действовать методом исключения всегда проще. Кто-то скажет, что ему не нужно дарить бытовую технику, потому что он подходит к этому вопросу очень серьезно. А кто-то, может быть, откажется от постельного белья, потому что у него и так много комплектов. Есть любители минимализма, которым не нужны ни вазочки, ни рамочки, ни фигурки».