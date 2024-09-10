Что подарить на новоселье: лучшие идеи и советы экспертов

Мало кто всю жизнь живет по одному адресу: вокруг нас постоянно происходят переезды. Кто-то покупает или меняет квартиру, кто-то строит дачу или дом. Так что получить от родственника или друга приглашение на новоселье — не такая уж редкая ситуация. Правда, часто такая новость ставит гостя в тупик: что подарить новоселам? Вместе с экспертами по этикету мы подобрали варианты подарков на любой вкус и кошелек.

«Новоселье — это один из немногих праздников, где не стоит избегать подарков, связанных с традициями — например, славянскими, — рассказывает эксперт по этикету, психолог Симона Филимонова. — Однако предметы интерьера с изображением домового, домашние обереги, благовония, подкова и тому подобные подарки уместны лишь в том случае, если хозяин приветствует такого рода вещи. По той же причине не стоит дарить иконы, если вы не знаете наверняка, что “одаряемый” — человек религиозный и будет такому подарку рад. Этот момент необходимо заранее уточнить».

«Если бы это были кактусы, я бы еще поняла, но мне подарили очень влаголюбивые растения (об этом я узнала из интернета), которые нужно каждый день поливать, — делится девушка. — В итоге вместо радости я приобрела головную боль. Мне надо ехать на съемку в Калининград, потом — в Ташкент, а что делать с горшками? Сначала обращалась за помощью к соседке, потом приобрела специальную систему автополива. Но в командировке я все равно каждый раз переживаю, все ли в порядке с цветами».

ТОП-5 недорогих подарков на новосельеПодарочная карта магазина посуды или бытовой техники. Этот вариант удобен тем, что не обязывает раскошеливаться на огромную сумму. Карты продают, как правило, с номиналом от 500 рублей. Еще один плюс такого подарка — в том, что он гарантированно пригодится. Хозяин сам решит, на что ему актуальнее потратить карту. Набор стаканов или бокалов. Такой подарок никогда не будет лишним. Даже если у хозяев уже есть бокалы, разнообразие не помешает. Постельное белье или плед. Как правило, хозяева всегда рады такому подарку, ведь комплект белья и плед — предметы не единичные, и еще один всегда пригодится. Подарочный набор чая или кофе. Пусть такой подарок недолговечен и не отличается оригинальностью, но кофе и чай, как правило, пьют все. Обычно хозяева рады такому презенту — особенно кофеманы или чаеманы. Наборы для вина. Штопоры, подставка для бутылок, охлаждающий чехол и тому подобные вещи хороши тем, что их ассортимент и ценовой разброс широки. Можно выбрать вариант совсем бюджетный, можно — подороже и поизысканнее. Правда, покупая такие вещи, нужно быть уверенным в том, что хозяева любят и ценят вино и ваш презент не передарят за ненадобностью. Оригинальные подарки на новоселье