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Дом культуры открылся после капремонта в деревне Братского района

Здание построили еще в 1960-х и ни разу не проводили капремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Братском районе после капитального ремонта открылся деревенский дом культуры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, клуб в Леонова построили еще в 60-х, но с того момента здание ни разу не ремонтировали комплексно.

— В здании были заменены полы, окна, двери, потолочное перекрытие, обновлены фасад и кровля. Выполнена замена системы отопления, установлена пожарная сигнализация. Проведены отделка помещений и благоустройство территории, — поделились в правительстве.

Ремонт длился пять месяцев, а деньги на него направили из федерального и регионального бюджетов. Также в Братском районе продолжается строительство дома культуры в селе Ключи-Булак и ремонт еще четырех клубов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на бульваре Постышева в Иркутске появилась новая сцена.