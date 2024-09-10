Дом культуры открылся после капремонта в деревне Братского района

В Братском районе после капитального ремонта открылся деревенский дом культуры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, клуб в Леонова построили еще в 60-х, но с того момента здание ни разу не ремонтировали комплексно.
— В здании были заменены полы, окна, двери, потолочное перекрытие, обновлены фасад и кровля. Выполнена замена системы отопления, установлена пожарная сигнализация. Проведены отделка помещений и благоустройство территории, — поделились в правительстве.
Ремонт длился пять месяцев, а деньги на него направили из федерального и регионального бюджетов. Также в Братском районе продолжается строительство дома культуры в селе Ключи-Булак и ремонт еще четырех клубов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на бульваре Постышева в Иркутске появилась новая сцена.