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Сотни домов останутся без холодной воды на этой неделе — все адреса и даты

В Примводоканале озвучили причины.

На наступившей рабочей неделе часть Владивостока и Артема останется без холодного водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia. Даты, время и причины отключений назвали в Примводоканале.

Так, отключения стартуют с понедельника, 9 сентября. Во Владивостоке с 9 до 18 часов по причине проведения аварийных ремонтных работы воды не будет в домах по следующим адресам:

Героев Варяга. Днепропетровская, 22, 24, 32, 34, 36, 38. Иртышская, 48, 50. Тухачевского, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 54, 58, 72.

Во вторник, 10 сентября, в Артеме с 8 до 20 часов в связи c производством плановых работ без воды останется весь поселок Заводской.

В этот же день во Владивостоке с 9 д о19 часов по причине плановых ремонтных работ воду временно отключат в домах:

Сочинская 15, 25.

В среду, 11 сентября, с поздней ночи — 3.00 — до позднего вечера — 23.45 — по причине проведения планового ремонта без воды останутся дома по улицам:

Анучинская. Баратынского. Брусничная. Вересковая. Грушевая. Короленко. Куинджи. с/т Лиман. Майкова. Маковского 90−124, 159а-207. Опухтина. Орбитальная. Плещеева. Радостная. Рассветная. Репина. Салтыкова. Сахарный ключ. Семирадского, 26, 28, 30. Счастливая. Успенского, 58 (понижение давления ХВС). Шевченко. Яблоневая.

В четверг, 12 сентября, без воды останутся дома:

Коммунаров 21, 32, 32а, 36.

Причина — аварийные ремонтные работы.

Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ЖКХ