Детей с пороком сердца из Херсонской области будут лечить в Челябинске

О том, что маленькие пациенты с юга России отправятся на Южный Урал, сообщили в минтруда Херсонской области.
В настоящий момент в регионе проживает четверо детей с таким диагнозом. Отправить их на лечение в Челябинск стало возможным после подписания соглашения между министерством труда и социальной защиты Херсонской области и фондом «Бирюзовый», который имеет челябинские корни.
Челябинские врачи из кардиоцентра уже начали изучать историю болезни херсонских детей. В скором времени для каждого из пациентов разработают индивидуальный алгоритм лечения. Оно будет профинансировано за счет средств Народного фронта.