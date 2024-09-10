Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детей с пороком сердца из Херсонской области будут лечить в Челябинске

О том, что маленькие пациенты с юга России отправятся на Южный Урал, сообщили в минтруда Херсонской области.

О том, что маленькие пациенты с юга России отправятся на Южный Урал, сообщили в минтруда Херсонской области.

В настоящий момент в регионе проживает четверо детей с таким диагнозом. Отправить их на лечение в Челябинск стало возможным после подписания соглашения между министерством труда и социальной защиты Херсонской области и фондом «Бирюзовый», который имеет челябинские корни.

Челябинские врачи из кардиоцентра уже начали изучать историю болезни херсонских детей. В скором времени для каждого из пациентов разработают индивидуальный алгоритм лечения. Оно будет профинансировано за счет средств Народного фронта.

медицина
здоровье