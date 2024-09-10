Резкое похолодание обещают в Иркутской области

Иркутскую область накроет резкое похолодание. Во вторник, 10 сентября, столбик термометра в некоторых районах региона не поднимется выше +8 при облачной погоде. Правда если небо разъяснит, то воздух прогреется максимум до +15. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.