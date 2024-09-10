Резкое похолодание обещают в Иркутской области

Иркутскую область накроет резкое похолодание. Во вторник, 10 сентября, столбик термометра в некоторых районах региона не поднимется выше +8 при облачной погоде. Правда если небо разъяснит, то воздух прогреется максимум до +15. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— На севере Катангского района умеренные, местами сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, — поделились в метеобюро.
Как можно заметить, бабье лето не собирается в Иркутскую область. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 сентября жителям региона стоит подготовиться к сильным заморозкам от 0 до −5.
Ранее КП-Иркутск сообщала, какой будет погода в областном центре 10 сентября.