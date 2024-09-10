Число заявок на ипотеку с весны упало на 30−40%

Одной из стратегий выживания для застройщиков, по его словам, может стать пересмотр планов по вводу новых объектов и моделей продаж по текущим жилым комплексам. Кроме того, девелоперы вместе с банками стали активнее предлагать новые финансовые продукты и программы стимулирования продаж. К примеру, всё большую популярность набирает рассрочка — обычно на срок от полугода до двух лет. Такой вариант подходит для тех, кто готов расплатиться в течение небольшого периода времени. Другой вариант — оплатить покупку жилья траншами — когда выплаты откладываются до момента ввода дома в эксплуатацию. Также многие девелоперы стали предлагать программы trade-in, когда застройщик самостоятельно реализует старую квартиру клиента в счет погашения стоимости лота в новостройке. Дополнительно к этому вместе с банками застройщики разрабатывают совместные ипотечные предложения — к примеру, кредит на квартиру с пониженной ипотечной ставкой до ввода дома в эксплуатацию. Низкую ставку в этом случае субсидирует сам застройщик.