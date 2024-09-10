В Красноярске появилось 39 новых почетных доноров крови

Напомним, для получения звания «Почетный донор России» человек должен сдать либо цельную кровь (не менее 40 раз), либо плазму (не менее 60 раз), либо цельную кровь и плазму в различных соотношениях (не менее 40 раз). После этого документы передаются в краевой минздрав для утверждения и затем оправляются в федеральный центр. Обычно процедура присвоения почетного звания занимает 3−4 месяца.