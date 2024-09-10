В Красноярске появилось 39 новых почетных доноров крови

Еще 39 жителям Красноярска вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» и соответствующие удостоверения.
Присвоенное звание подтверждает, что его обладатель сдал кровь не менее 40 раз, то есть спас столько же жизней, рассказали в минздраве.
Напомним, для получения звания «Почетный донор России» человек должен сдать либо цельную кровь (не менее 40 раз), либо плазму (не менее 60 раз), либо цельную кровь и плазму в различных соотношениях (не менее 40 раз). После этого документы передаются в краевой минздрав для утверждения и затем оправляются в федеральный центр. Обычно процедура присвоения почетного звания занимает 3−4 месяца.
В соответствии с федеральным законодательством «Почетные доноры России» имеют право на меры социальной поддержки.
Стать донором крови можно в Красноярском краевом центре крови № 1 и его филиалах в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Норильске, а также во время проведения выездных акций.