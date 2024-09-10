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Три новые остановки появились на маршруте № 88 в Хабаровске

В Хабаровске с 10 сентября автобусный маршрут № 88 изменил схему движения. Теперь на маршруте добавились три новые остановки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: РИА "Новости"

Пассажиры смогут как садиться, так и выходить на остановках «Управление ДВЖД», «Гидрометцентр» и «Гостиница “Амур”.

«Изменения в маршрут внесли для удобства жителей. Теперь автобус № 88, начиная движение с конечной на Уссурийском бульваре, не сразу поедет по улице Ленина в сторону “Энергомаша”, а сделает круг по центральным улицам, захватывая остановки “Управление ДВЖД”, “Гидрометцентр” и “Гостиница “Амур”. К маршруту добавятся улицы Запарина, Муравьева-Амурского и Калинина, из-за чего его протяженность увеличится почти на два километра” — рассказал начальник отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Анатолий Игнатенко.

Прорабатывается открытие троллейбусного маршрута от Комсомольской площади до онкоцентра. Новые автономные троллейбусы протестируют на этом направлении.