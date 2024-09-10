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В Челябинской области наступило бабье лето

Во вторник, 10 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 91% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

Во вторник, 10 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер восточной четверти 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в низинах возможен туман. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер восточной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 10 сентября, у Анны, Василия, Георгия, Демида, Иоанна, Иллариона, Лаврентия, Леонтия, Макара, Моисея, Николая, Павла, Саввы, Серафима, Сергия, Стефана, Феодора и Феодосия.

Между прочим, 10 сентября 2024 года отмечают день Анны Пророчицы. Согласно народным приметам, сегодня не стоит признаваться в любви и свататься. Дело в том, что ничего хорошего из такого союза не получится.