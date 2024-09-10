«Авангард» в Омске в сложном матче обыграл «Ак Барс» в три шайбы

Тем не менее без особого риска устроить вылазки к чужим воротам нашим игроки еще успели. А на 58-й минуте казанцы взяли таймаут и явно собрались атаковать вшестером, без вратаря. Так и произошло. Первое вбрасывание после паузы сделали в зоне «ястребов». Позиционная атака, выброс шайбы в зону волжан — далее осталось 2 минуты 13 секунд. Ну, а за 1 минуту 33 секунды омичам удался и гол в пустые ворота, не с первой попытки. Его автором стал Семен Чистяков — 3:1. Но и это было еще не все!