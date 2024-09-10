«Авангард» в Омске в сложном матче обыграл «Ак Барс» в три шайбы

По итогам двух периодов в игре была ничья 1:1, но в третьем три гола перевернули весь сюжет игры — 4:1 в пользу нашей команды. это и был победный счет.
Вновь, как и в предыдущем матче, у «Авангарда» случился быстрый пропущенный гол. Причем на сей раз даже еще быстрее — на 19-й секунде встречи. Звено лидеров соперника разыграло комбинацию — Яшкин и Барабанов отпасовали, а Николас Петан забил.
К счастью, «ястребы» сумели отыграться довольно быстро. На 5-й минуте забросил Александр Филатьев, а передачи ему сделали Касселся и Рейнгардт. В еще одном отрезке омичи выстояли в меньшинстве, когда был удален Бойков, а вот счет не изменился. Во втором периоде, к его середине, «Авангард» завладел инициативой, явно давил.
И в целом-то на шайбу по итогам двадцатиминутки он наиграл… Но когда омичи в самом деле забили на 28-й минуте встречи, судьи по запросу гостей отсмотрели повтор и увидели, что при броске наш игрок действовал высоко поднятой клюшкой. А это по правилам запрещает засчитывать голы. Что и произошло.
То, что и далее «ястребы» запирали соперника в его зоне, хорошо бросая, уже не сказалось. Больше здесь забросить не удалось. В третьем отрезке «Авангард» снова смотрелся в атаке лучше, но уже без подавляющего преимущества.
Часть атак у него вроде бы была и очень острой, но одновременно слишком авантюрной, спорадической. Системности, за которую так ратуют сейчас тренеры команды, тут скорее не было. Но наконец на 54-й минуте омичи таки добились взятия чужих ворот — и даже немного нелогично. Вратарь гостей как будто не ждал, что от броска, да и его защита здесь выглядела одураченной.
Автором шайбы снова стал Филатьев, один пас ему снова сделал Рейнгардт, а вот второй — на сей раз уже защитник Павел Коледов. 2:1 — далее оставалось больше удержать хороший счет, чем с шашками наголо снова атаковать.
Тем не менее без особого риска устроить вылазки к чужим воротам нашим игроки еще успели. А на 58-й минуте казанцы взяли таймаут и явно собрались атаковать вшестером, без вратаря. Так и произошло. Первое вбрасывание после паузы сделали в зоне «ястребов». Позиционная атака, выброс шайбы в зону волжан — далее осталось 2 минуты 13 секунд. Ну, а за 1 минуту 33 секунды омичам удался и гол в пустые ворота, не с первой попытки. Его автором стал Семен Чистяков — 3:1. Но и это было еще не все!
На 60-й минуте прорыв устроил Игорь Мартынов и прямо-таки «добил» гостей — 4:1. Далее дома «Авангард» сыграет 11 сентября с «Амуром», чем и завершит первую домашнюю серию матчей нового сезона.