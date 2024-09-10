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Приметы на день Анны и Саввы Скирдников: что нельзя делать 10 сентября 2024 года

Во вторник, 10 сентября, вспоминают святую Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого.

Во вторник, 10 сентября, вспоминают святую Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого. В народном календаре праздник назван день Анны и Саввы Скирдников.

Что можно делать 10 сентября:

  • в этот день принято готовить блюда с калиной, например, пироги и варенье;
  • готовить зимнюю одежду;

Что нельзя делать 10 сентября:

  • ходить в лес в одиночку;
  • работать в огороде женщинам;
  • разговаривать с незнакомцами;

Народные приметы:

  • на закате небо красное — погода испортится;
  • зима будет суровой, если в лесах много орехов и нет грибов;
  • много рябины — к дождливой осени.