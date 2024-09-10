Приметы на день Анны и Саввы Скирдников: что нельзя делать 10 сентября 2024 года

Во вторник, 10 сентября, вспоминают святую Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого. В народном календаре праздник назван день Анны и Саввы Скирдников.
Что можно делать 10 сентября:
- в этот день принято готовить блюда с калиной, например, пироги и варенье;
- готовить зимнюю одежду;
Что нельзя делать 10 сентября:
- ходить в лес в одиночку;
- работать в огороде женщинам;
- разговаривать с незнакомцами;
Народные приметы:
- на закате небо красное — погода испортится;
- зима будет суровой, если в лесах много орехов и нет грибов;
- много рябины — к дождливой осени.