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Модернизация прошла на ледоколе «Ангара» в Иркутске

На ледоколе открыли новую интерактивную выставку.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске завершилась модернизация одного из самых старых ледоколов «Ангара» в мире. Как сообщил в своем тг-канале губернатор области Игорь Кобзев, на уникальном судне уже открылся новая интерактивная выставка об истории ледокола. На ней представлено девять различных инсталляций.

— Новая экспозиция — отличный подарок в преддверии празднования 125-летия с момента спуска «Ангары» на воду и еë первого рейса. Оно будет отмечаться в следующем году. Ледокол был активным участником многих исторических событий, оставил след в судьбах многих людей, — поделился губернатор.

Выставка появилась благодаря нацпроекту «Культура». Для ее реализации на борту поставили специальные интерактивные панели, аппаратуры для голограмм, проекторы, акустические системы. А способствовали в создании работники музея из Красноярска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе после капитального ремонта открылся дом культуры.