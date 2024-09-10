Модернизация прошла на ледоколе «Ангара» в Иркутске

В Иркутске завершилась модернизация одного из самых старых ледоколов «Ангара» в мире. Как сообщил в своем тг-канале губернатор области Игорь Кобзев, на уникальном судне уже открылся новая интерактивная выставка об истории ледокола. На ней представлено девять различных инсталляций.
— Новая экспозиция — отличный подарок в преддверии празднования 125-летия с момента спуска «Ангары» на воду и еë первого рейса. Оно будет отмечаться в следующем году. Ледокол был активным участником многих исторических событий, оставил след в судьбах многих людей, — поделился губернатор.
Выставка появилась благодаря нацпроекту «Культура». Для ее реализации на борту поставили специальные интерактивные панели, аппаратуры для голограмм, проекторы, акустические системы. А способствовали в создании работники музея из Красноярска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе после капитального ремонта открылся дом культуры.