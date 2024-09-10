Модернизация прошла на ледоколе «Ангара» в Иркутске

В Иркутске завершилась модернизация одного из самых старых ледоколов «Ангара» в мире. Как сообщил в своем тг-канале губернатор области Игорь Кобзев, на уникальном судне уже открылся новая интерактивная выставка об истории ледокола. На ней представлено девять различных инсталляций.