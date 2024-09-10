Листву с тротуаров убирают во всех районах Иркутска

Также на более восьми улицах покосили траву. Кроме того, специалисты приводят в благоприятный вид общественные пространства — парки и скверы. За чистотой придомовых территорий следят дворники управляющих компаний. Ознакомиться с адресами, где были проведены работы можно ниже.