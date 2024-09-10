Листву с тротуаров убирают во всех районах Иркутска

В областном центре дворники активно очищают тротуары от опавшей листвы. Работы ведут по поручению мэра города Руслана Болотова. Только за одни сутки пешеходные зоны очистили более на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— На дорогах применяем подметальные машины. При необходимости проводим увлажнение асфальтового покрытия. Вручную ведется очистка лотков, пешеходных переходов, остановок, заездных и парковочных карманов. Большой объем работ организован в ночное время, когда дороги свободны, чтобы не создавать дополнительных затруднений для водителей и пешеходов в часы пик, — рассказал руководитель Иркутского автодора Василий Ефремов.
Также на более восьми улицах покосили траву. Кроме того, специалисты приводят в благоприятный вид общественные пространства — парки и скверы. За чистотой придомовых территорий следят дворники управляющих компаний. Ознакомиться с адресами, где были проведены работы можно ниже.