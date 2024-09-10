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Военкор Котенок задал Алаудинову вопросы после задержания чеченцев в Анапе

Военный корреспондент Юрий Котенок задал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову два вопроса после того, как тот вступился за уроженцев Чечни, которые были участниками драки в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — сказано в сообщении.

Кроме того, военкор также поинтересовался, какая была бы реакция общественности на инцидент, если бы национальности девушек и мужчин были изменены.

Котенок отметил, что участники драки должны ответить по закону. Он призвал не ориентироваться на эмоции и представить доказательства произошедшего публично.

Ранее Алаудинов, комментируя драку в Анапе с участием чеченцев, заявлял, что конфликт спровоцировала девушка, которая нагрубила одному из уроженцев Чечни, который хотел с ней познакомиться. Также, по его словам, еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе.

3 сентября сообщалось, что в Анапе несколько приезжих мужчин избили аниматоров после отказа их девушек знакомиться с ними.