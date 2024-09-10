Военкор Котенок задал Алаудинову вопросы после задержания чеченцев в Анапе

«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — сказано в сообщении.
Кроме того, военкор также поинтересовался, какая была бы реакция общественности на инцидент, если бы национальности девушек и мужчин были изменены.
Котенок отметил, что участники драки должны ответить по закону. Он призвал не ориентироваться на эмоции и представить доказательства произошедшего публично.
Ранее Алаудинов, комментируя драку в Анапе с участием чеченцев, заявлял, что конфликт спровоцировала девушка, которая нагрубила одному из уроженцев Чечни, который хотел с ней познакомиться. Также, по его словам, еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе.
3 сентября сообщалось, что в Анапе несколько приезжих мужчин избили аниматоров после отказа их девушек знакомиться с ними.