Военкор Котенок задал Алаудинову вопросы после задержания чеченцев в Анапе

Ранее Алаудинов, комментируя драку в Анапе с участием чеченцев, заявлял, что конфликт спровоцировала девушка, которая нагрубила одному из уроженцев Чечни, который хотел с ней познакомиться. Также, по его словам, еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе.