Профессор назвал два простых продукта, которые очистят печень от ядов

Семь продуктов, которые любит печень, перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, особенно выделив капусту и кефир с точки зрения очищения органа от токсинов и ядов.
Как пишет врач в своем Telegram-канале, употребление капусты действительно способствует выведению токсинов из печени, что почти сразу сказывается и на внешности. В частности, продукт помогает при регулярном употреблении снизить вес, улучшить состояние кожи, ногтей, волос.
Ускоряет метаболизм и нормализует обменные процессы кефир в рационе. Обладающие легким желчегонным и мочегонным действием вещества в продукте способствуют «очищению протоков и нормализуют желчный обмен», отметил профессор.
По словам токсиколога, пойдет на пользу также употребление сельдерея, оливкового масла (продукт высокого качества помогает снизить окислительный стресс), цикория, куркумы. Обратил внимание токсиколог и на ягоды. Большое количество антиоксидантов, защищающих печень от повреждения, содержат черника, малина, клюква.