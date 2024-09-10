Депутат Джефф Монсон решил жениться в Уфе по мусульманским обычаям

Напомним, что иностранный спортсмен переехал в Россию в 2018 году. Затем по приглашению Радия Хабирова стал жит в Уфе. В Башкирии он занимается общественной деятельностью. В частности, открыл несколько десятков бесплатных школ по грэпплингу для детей от семи до 17 лет.