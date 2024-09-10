Депутат Джефф Монсон решил жениться в Уфе по мусульманским обычаям

Боец смешанных единоборств и депутат Госсобрания Башкирии 53-летний Джефф Монсон в октябре этого года намерен связать себя узами браками с избранницей по имени Екатерина. Как он сообщил РИА Новости, церемония бракосочетания пройдет по нормам ислама. Влюбленным прочитают никах.
Официальную свадьбу они планируют провести весной 2025 года. Известно, что мусульманский обряд состоится в одной из мечетей Уфы. Избранница Джеффа Монсона родом из Московской области, жила в Воркуте.
Напомним, что иностранный спортсмен переехал в Россию в 2018 году. Затем по приглашению Радия Хабирова стал жит в Уфе. В Башкирии он занимается общественной деятельностью. В частности, открыл несколько десятков бесплатных школ по грэпплингу для детей от семи до 17 лет.
Несколько лет назад Монсон отказался от американского паспорта. В сентябре прошлого года его избрали депутатом башкирского парламента седьмого созыва. Глава Башкирии наградил его орденом Дружбы.