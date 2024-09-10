Граница с Китаем в пункте пропуска «Покровка — Жаохэ» вновь открыта

В Хабаровском крае после двухнедельного перерыва пункт пропуска «Покровка — Жаохэ» на границе с Китаем возобновляет работу, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
С 10 сентября на границе снова начнется государственный контроль за движением грузов и людей через реку Уссури. Напомним, что 31 августа этот процесс был приостановлен из-за резкого подъема воды в реке, что сделало инфраструктуру небезопасной для работы.
Теперь, с улучшением гидрологической обстановки, ситуация нормализовалась, и пункт вновь откроет свои двери для тех, кто пересекает границу. Покровка будет работать с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, обеспечивая стабильный пропуск как для грузовых автомобилей, так и для физических лиц. Решение о возобновлении работы принято в связи с тем, что уровень воды на реке Уссури вновь соответствует нормам, необходимым для безопасной эксплуатации.
Этот участок границы остается важным транспортным коридором для обеих стран, особенно в свете восстановления после временных погодных ограничений.