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Apple раскрыла характеристики IPhone 16 на презентации

Компания Apple провела ежегодное сентябрьское мероприятие с анонсами ключевых продуктов: IPhone, Apple Watch и AirPods. Смарт-часы Apple Watch 10 получат самый большой дисплей в истории и обновленный дизайн. Они смогут отслеживать храп пользователя и отправлять своевременные уведомления, а также снабжены ИИ-помощником, который записывает и расшифровывает сообщения.

Наушники AirPods четвертого поколения получили чип Н2, обновленный дизайн и поддержку пространственного звука.

Главными нововведениями IPhone 16 стала сенсорная кнопка Camera Control для снимков, мощный чип А18 для базовых моделей и A18 Pro для премиальных моделей Pro и Pro Max, а также основная камера с разрешением 48 Мп. Предзаказы новых устройств открываются уже 10 сентября, а мировой старт продаж назначен на 20 сентября. Все новинки получат поддержку ИИ-помощника, встроенного в операционную систему iOS 18. Она станет доступна пользователям уже в октябре.

«Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели. Цена на IPhone 16 после мирового старта продаж может составить более 90 тыс. рублей в зависимости от комплектации и продавца, IPhone 16 Plus — более 100 тыс. рублей. Стоимость IPhone 16 Pro 256 Гб начнется от 204 990 рублей, а IPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990 рублей, — заявили в пресс-службе маркетплейса “Яндекс. Маркет”.

Также свои цены представили в МТС и «М. Видео-Эльдорадо».

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