Apple раскрыла характеристики IPhone 16 на презентации

Главными нововведениями IPhone 16 стала сенсорная кнопка Camera Control для снимков, мощный чип А18 для базовых моделей и A18 Pro для премиальных моделей Pro и Pro Max, а также основная камера с разрешением 48 Мп. Предзаказы новых устройств открываются уже 10 сентября, а мировой старт продаж назначен на 20 сентября. Все новинки получат поддержку ИИ-помощника, встроенного в операционную систему iOS 18. Она станет доступна пользователям уже в октябре.