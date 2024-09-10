Apple раскрыла характеристики IPhone 16 на презентации

Наушники AirPods четвертого поколения получили чип Н2, обновленный дизайн и поддержку пространственного звука.
Главными нововведениями IPhone 16 стала сенсорная кнопка Camera Control для снимков, мощный чип А18 для базовых моделей и A18 Pro для премиальных моделей Pro и Pro Max, а также основная камера с разрешением 48 Мп. Предзаказы новых устройств открываются уже 10 сентября, а мировой старт продаж назначен на 20 сентября. Все новинки получат поддержку ИИ-помощника, встроенного в операционную систему iOS 18. Она станет доступна пользователям уже в октябре.
«Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели. Цена на IPhone 16 после мирового старта продаж может составить более 90 тыс. рублей в зависимости от комплектации и продавца, IPhone 16 Plus — более 100 тыс. рублей. Стоимость IPhone 16 Pro 256 Гб начнется от 204 990 рублей, а IPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990 рублей, — заявили в пресс-службе маркетплейса “Яндекс. Маркет”.
Также свои цены представили в МТС и «М. Видео-Эльдорадо».