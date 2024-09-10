Семь многоквартирных домов горели в Иркутской области 9 сентября

В Иркутской области специалисты выезжали семь раз на сигналы о пожарах в многоквартирных домах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, за сутки горели также два частных жилых дома.
— 9 сентября в регионе произошло два пожара в хозпостройках. Горели также два неэксплуатируемых строения, — поделились в ведомстве.
Причиной появления трёх пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Еще в трех случаях нарушили правила безопасности при использовании дровяной печи. А в одном — короткое замыкание.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские выяснили кто повесил и зарубил топором щенка в Тулунском районе. Живодёрам оказались трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет.