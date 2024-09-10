Литургия к 277-летию святителя Иннокентия прошла в селе Анга Качугского района

В селе Анга Качугского района прошла божественная литургия посвященная 227-летию со дня рождения святителя Иннокентия. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.
— Прибытие мощей на родину святителя Иннокентия в день его рождения глубоко символично: оно открывает 5-летний крестный ход по территории нашей страны, где миссионерская проповедь сегодня требуется уже не только язычникам, но и современным христианам, которые являются таковыми лишь по названию, но не по духу, — рассказал митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
В мероприятии также приняли участие священнослужители и паломники из Русской Америки.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что на ледоколе «Ангара» прошла модернизация. Теперь благодаря нацпроекту «Культура» там появилась интерактивная выставка.