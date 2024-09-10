Советский округ Омска впервые возглавит женщина

Как стало известно «КП-Омск», вчера мэр Омска подписал распоряжение о возложении обязанностей. Документ определил, кто будет рулить Советским округом во время отпуска главы Сергея Финашина.
На отдых Финашин отправится с 12 сентября. Исполняющим обязанности главы САО на это время назначена его заместитель Алена Клыкова.
Что примечательно, у Финашина по штатному расписанию есть первый зам. Судя по официальному сайту администрации города, им до сих пор числится Андрей Песцов.
Однако с июля он находится под следствием и судом. Как ранее сообщали в СУ СКР, Песцова подозревают в махинациях с квартирами детей-сирот. По версии следствия, преступление было совершено когда он занимал должность заместителя начальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области».