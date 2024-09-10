В Симферополе сутки не будет воды

«В связи с работами подрядной организации по переустройству магистрального водовода 12 сентября с 06:00 ориентировочно до 23:00 возможно понижение давления, частичное или полное отсутствие водоснабжения в районах Симферополя», — уточняют на предприятии.
Без воды останутся жители микрорайонов Марьино, Старый город, Петровская Балка, СНТ «Горный сокол» и некоторые улицы центра города: ул. Киевская (от гостиницы «Москва» до площади Куйбышева), ул. Воровского (частично).
Также водоснабжение ограничат в районах улиц Куйбышева, Лермонтова, Луговая, Кечкеметская, Мате Залки, 51 Армии, Суходольная, а также проспекта Победы.
Подпадут под отключение воды «Битак», Новосергеевка, Сергеевка, микрорайоны Айкаван, Ана-Юрт, Белое 1−5, Каменка, Хошкельды, СТ «Горки», СТ «Строитель», «Акрополис».
Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 12 сентября, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 13 сентября.
В этот период для симферопольцев будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.