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Глава Перми рассказал о причинах отключения горячей воды этим летом

Отклонения по срокам были связанны с аномально холодным маем.

Эдуард Соснин в своем онлайн-общении с пермяками пояснил, почему этим летом были перебои с горячей водой.

По словам главы Перми, отклонения по срокам, которые пришлось пережить горожанам, были в пределах нормы. В этом году отключения горячей воды дольше двух недель происходили менее чем в 5% домов Перми.

«Подготовка к отопительному сезону началась на три недели позже, так как был аномально холодный май. Поэтому планы “Т Плюс” нарушились», — рассказал мэр города.

Ранее «Комсомолка» писала, что пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 9 сентября начал поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы в городе Краснокамске и поселке Майский.