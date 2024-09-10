Глава Перми рассказал о причинах отключения горячей воды этим летом

Эдуард Соснин в своем онлайн-общении с пермяками пояснил, почему этим летом были перебои с горячей водой.
По словам главы Перми, отклонения по срокам, которые пришлось пережить горожанам, были в пределах нормы. В этом году отключения горячей воды дольше двух недель происходили менее чем в 5% домов Перми.
«Подготовка к отопительному сезону началась на три недели позже, так как был аномально холодный май. Поэтому планы “Т Плюс” нарушились», — рассказал мэр города.
Ранее «Комсомолка» писала, что пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 9 сентября начал поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы в городе Краснокамске и поселке Майский.