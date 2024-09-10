В Челябинской области скрытая камера сняла дневную охоту совы

В условиях жесткой конкуренции птице приходится существовать, поскольку у нее такой же рацион, как и у многих других хищников. Сова питается грызунами и лягушками. Неясыть часто неслышно нападает из засады, способна поймать даже юркую белку, а мышей и полевок за год может изловить до 700 штук.