В Челябинской области скрытая камера сняла дневную охоту совы

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области фотоловушка сняла бородатую неясыть. На кадрах, сделанных скрытой в лесу камерой, крупная сова сидит на поваленном дереве над водой и чутко крутит головой во все стороны. В какой-то момент птица перелетает с места на место, демонстрируя впечатляющий размах крыльев (он у неясытей достигает полутора метров).
— В условиях конкуренции пернатая царица тайги изменила древним совиным принципам и научилась выслеживать добычу не только в сумерках, но и днем, — прокомментировали в пресс-службе нацпарка. — Возможно, именно этим и была занята бородатая неясыть, замеченная одной из таганайских фотоловушек.
В условиях жесткой конкуренции птице приходится существовать, поскольку у нее такой же рацион, как и у многих других хищников. Сова питается грызунами и лягушками. Неясыть часто неслышно нападает из засады, способна поймать даже юркую белку, а мышей и полевок за год может изловить до 700 штук.