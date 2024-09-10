Спортсмены из Башкирии завоевали первые медали в Астане

Как сообщает министерство спорта республики, серебряную медаль в соревнованиях по борьбе на поясах завоевала Алёна Фатыхова, а Камилла Зулькарнаева стала бронзовым призёром в этом виде спорта (тренер Рустам Зиякаев).



Успешно дебютировала и Лейла Шагисултанова — она завоевала «серебро» в мас-рестлинге (тренеры Раиль Бикмаев, Закариаш Шиока). В финале она встретилась с представительницей Кыргызстана.