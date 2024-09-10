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Спортсмены из Башкирии завоевали первые медали в Астане

Спортсмены из Башкирии завоевали первые медали V Всемирных игр кочевников.

Источник: telegram-канал министерства спорта Республики Башкортостан

Как сообщает министерство спорта республики, серебряную медаль в соревнованиях по борьбе на поясах завоевала Алёна Фатыхова, а Камилла Зулькарнаева стала бронзовым призёром в этом виде спорта (тренер Рустам Зиякаев).

Успешно дебютировала и Лейла Шагисултанова — она завоевала «серебро» в мас-рестлинге (тренеры Раиль Бикмаев, Закариаш Шиока). В финале она встретилась с представительницей Кыргызстана.

Напомним, V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане в 8 сентября. Соревнования завершатся 13 сентября. В турнире принимают участие 209 россиян. Делегация Башкирии стала второй по численности, в её составе 26 спортсменов.