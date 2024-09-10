Синоптики рассказали, какая погода ждёт Челябинскую область до конца рабочей недели

Во вторник, 10 сентября, и ближайшие пару дней на Южном Урале ожидается переменная облачность, по утрам возможны туманы. Днём во вторник воздух прогреется до +20…+25 градусов, в среду — до +23, в четверг — до +21. По ночам будет по-осеннему прохладно — до +5…+11. Ветер сохранится слабым и неустойчивым, на фоне чего в промышленных городах региона объявлено предупреждение о НМУ — неблагоприятных метеоусловиях, на фоне которых в приземном слое атмосферы скапливаются вредные вещества.
Конкретно в Челябинске температурная вилка будет чуть меньше. Во вторник — до +21…+23, в среду и четверг — до +20, по ночам — до +7…+10. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь доберётся до города к воскресенью.
В минувшие выходные в Челябинске отметили День города. На один день мегаполис превратился в большой подиум под открытым небом, где свои коллекции представили местные дизайнеры и модельеры.
А на Театральной площади состоялся первый фестиваль общественного транспорта. Там представили автобусы и троллейбусы — как современные модели, так и уникальные экземпляры прошлых лет.
Финальным подарком для жителей в День города стал концерт Димы Билана. Певец исполнил свои лучшие хиты и подарил зрителям незабываемые эмоции. Яркие кадры с мероприятия смотрите в нашем фоторепортаже.