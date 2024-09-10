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Автобусы временно изменят схему движения на улице Рабочего Штаба в Иркутске

На участке проводится реконструкция трубопровода.

Источник: Комсомольская правда

Автобусы временно изменят схему маршрута по улице Рабочего Штаба в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, это связано с проводимыми работами на напорном трубопроводе от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега. Схема движения общественного транспорта изменится с 13 сентября по 31 декабря.

— Автобусы № 8, 13, 15, 31, 32, 48, 53 при следовании из центра города в сторону предместья Марата после улицы Рабочего Штаба поедут по улицам Щевцова, Петрова и далее по маршрутам. Автобусы № 8, 13, 15, 31, 32, 48, 53, 81 при следовании в центр города после улицы Рабочего Штаба будут направлены по улицам Петрова, Щевцова и далее по маршрутам, — поделились в администрации.

Дополнительные остановки появятся на улице Петрова. «Гараж» по направлению в предместье Марата и «Ул. Глеба Успенского» в обоих направлениях.