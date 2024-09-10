Автобусы временно изменят схему движения на улице Рабочего Штаба в Иркутске

— Автобусы № 8, 13, 15, 31, 32, 48, 53 при следовании из центра города в сторону предместья Марата после улицы Рабочего Штаба поедут по улицам Щевцова, Петрова и далее по маршрутам. Автобусы № 8, 13, 15, 31, 32, 48, 53, 81 при следовании в центр города после улицы Рабочего Штаба будут направлены по улицам Петрова, Щевцова и далее по маршрутам, — поделились в администрации.