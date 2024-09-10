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В Красноярске прогнозируют дожди и ветер

КРАСНОЯРСК, 10 сентября, ФедералПресс. На этой рабочей неделе в столице Красноярского края ожидается сырая и прохладная погода. Об этом сообщает сайт «Гидрометеоцентра».

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 91% 755 мм рт. ст. +13°

Во вторник днем, 10 сентября, столбик термометра поднимется не выше +10 градусов. Во второй день новой рабочей недели будет сухо, а в среду пройдут осадки. Подует северо-западный умеренный ветер.

К концу недели ночью столбик термометра опустится до +2 градусов, а днем синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов. В эти дни ожидается небольшой сильный дождь.

По предварительным данным, на выходных в Красноярске немного потеплеет. Ночью — до +7 градусов, а днем — до +14 градусов. Однако снова возможен дождь.

Напомним, что в соседнем Новосибирске дожди закончатся, но тепла также ждать не стоит.