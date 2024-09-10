В Красноярске прогнозируют дожди и ветер

Во вторник днем, 10 сентября, столбик термометра поднимется не выше +10 градусов. Во второй день новой рабочей недели будет сухо, а в среду пройдут осадки. Подует северо-западный умеренный ветер.
К концу недели ночью столбик термометра опустится до +2 градусов, а днем синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов. В эти дни ожидается небольшой сильный дождь.
По предварительным данным, на выходных в Красноярске немного потеплеет. Ночью — до +7 градусов, а днем — до +14 градусов. Однако снова возможен дождь.
Напомним, что в соседнем Новосибирске дожди закончатся, но тепла также ждать не стоит.