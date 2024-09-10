В Волгоград и область возвращается 30-градусная летняя жара

По прогнозам метеорологов, 10 сентября по области и в Волгограде ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. В дневные часы воздух прогреется до +25…+30 градусов. Подует юго-восточный ветер, скорость порывов которого местами будет достигать 15−20 метров в секунду.