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В Волгоград и область возвращается 30-градусная летняя жара

Синоптики рассказали, какая погода установится в регионе в середине рабочей недели.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +13°

По прогнозам метеорологов, 10 сентября по области и в Волгограде ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. В дневные часы воздух прогреется до +25…+30 градусов. Подует юго-восточный ветер, скорость порывов которого местами будет достигать 15−20 метров в секунду.

В ночь со вторника на среду столбики термометров опустятся до +13…+18 градусов, местами до +9, отдельные населенные пункты накроют кратковременные дожди. Днем температурные показатели будут колебаться в пределах +25…+30 градусов, как и днем ранее, сообщили в региональном ЦГМС.

12 июня существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем в предстоящий четверг в регионе установится летняя жара — ожидается потепление до +28…+33 градусов.