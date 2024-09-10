На стройке ЖК в Ростове обнаружили 25 нелегалов

В Ростове-на-Дону на стройке жилого комплекса обнаружили 25 нелегалов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В Ростове-на-Дону прошел очередной рейд по проверке мигрантов. Так, в Ворошиловском районе на строительной площадке они обнаружили нелегалов. Во время проверки у девяти иностранных граждан были поддельные документы, а еще 22 человека находились незаконно в стране.
Отметим, что 13 натурализированным гражданам были вручены повестки в военкомат. Работодатель понесет ответственность за незаконное привлечение к труду иностранных граждан.