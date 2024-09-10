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На стройке ЖК в Ростове обнаружили 25 нелегалов

На стройке жилого комплекса в Ростове полиция нашли 25 нелегалов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на стройке жилого комплекса обнаружили 25 нелегалов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону прошел очередной рейд по проверке мигрантов. Так, в Ворошиловском районе на строительной площадке они обнаружили нелегалов. Во время проверки у девяти иностранных граждан были поддельные документы, а еще 22 человека находились незаконно в стране.

Отметим, что 13 натурализированным гражданам были вручены повестки в военкомат. Работодатель понесет ответственность за незаконное привлечение к труду иностранных граждан.