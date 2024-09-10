Самарскую область на рабочей неделе ожидает солнечный удар

Ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщили, что к Земле движется облако плазмы, выброшенное Солнцем 7 сентября 2024 года. Магнитные бури уровня G1 и G2 (слабые и средние) прогнозируются на вечер вторника, 10 сентября (около 19 часов по самарскому времени) С вероятностью около 30% в европейской части страны могут быть полярные сияния.