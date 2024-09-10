Самарскую область на рабочей неделе ожидает солнечный удар

Ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) сообщили, что к Земле движется облако плазмы, выброшенное Солнцем 7 сентября 2024 года. Магнитные бури уровня G1 и G2 (слабые и средние) прогнозируются на вечер вторника, 10 сентября (около 19 часов по самарскому времени) С вероятностью около 30% в европейской части страны могут быть полярные сияния.
Утром 9 сентября 2024 года произошел еще один выброс солнечных масс по направлению к Земле. Вероятность лобового удара, по оценкам специалистов, составляет более 90%. Приход этого облака размерами около 30 млн километров, движущегося со скоростью около 800 км/с предварительно ожидается в середине дня 11 сентября.
Тем временем Самарская область остается во власти мощного антициклона, который медленно перемещается из Предуралья на восток, сообщили синоптики Приволжского УГМС. Как минимум до субботы, 14 сентября, воздух в регионе будет прогреваться до плюс 26 — 28 градусов, будет солнечно, осадков не ожидается.
В лесах установилась высокая и чрезвычайная пожарная опасность.