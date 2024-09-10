Из-за ремонта газопровода в Омске до весны перекрыли улицу

С сегодняшнего дня и до 1 мая следующего года в Омске перекрыли часть улицы 19-я Линия. Это необходимо для установки временного надземного газопровода и дальнейших ремонтных работ.
Для движения транспорта будет перекрыт участок дороги от дома 1а по улице 19-я Линия до дома 3а по улице 19-я Линия.
«Предлагается маршрут объезда по улицам 18-я и 20-я Линия, на участке дороги от улицы 20-я Линия до дома 3д по улице 19-я Линия, и на участке дороги от дома 1а по улице 19-я Линия до дома 1а по улице 18-я Линия. Автолюбителей просят скорректировать маршруты движения», — сообщили в мэрии.
Напомним, дома на 19-й линии остались без газа после страшного пожара. 20 июля из-за просадки грунта там случилась авария на газопроводе, пожар повредил жилые дома, один человек погиб.
Восстановить газоснабжение компания «Омскгоргаз» должна до 1 октября. В дальнейшем там построят новый газопровод высокого давления. На эти работы потребуется пять месяцев.