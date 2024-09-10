Из-за ремонта газопровода в Омске до весны перекрыли улицу

«Предлагается маршрут объезда по улицам 18-я и 20-я Линия, на участке дороги от улицы 20-я Линия до дома 3д по улице 19-я Линия, и на участке дороги от дома 1а по улице 19-я Линия до дома 1а по улице 18-я Линия. Автолюбителей просят скорректировать маршруты движения», — сообщили в мэрии.