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Расписание автобуса скорректировали под Новосибирском

Жительница Новосибирской области пожаловалась на некорректное расписание автобуса — местные попросту не успевали добраться до работы или школы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура Карагатского района провела проверку исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом по городским маршрутам.

Первый рейс автобуса отправляется в 8:00 утра. Жители окраин не успевают добраться до центра, где находятся их рабочие места и образовательные учреждения.

После прокурорского вмешательства в районе запущен дополнительный рейс, которые отправляется с конечной остановки в 7:00. Изменения в расписании транспорта действуют с 10 сентября.