Расписание автобуса скорректировали под Новосибирском

Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Прокуратура Карагатского района провела проверку исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом по городским маршрутам.
Первый рейс автобуса отправляется в 8:00 утра. Жители окраин не успевают добраться до центра, где находятся их рабочие места и образовательные учреждения.
После прокурорского вмешательства в районе запущен дополнительный рейс, которые отправляется с конечной остановки в 7:00. Изменения в расписании транспорта действуют с 10 сентября.