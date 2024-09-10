Радий Хабиров рассказал, каким был второй «Геовызов» в Башкирии.

«Горы, реки, водопады, дно моря, равнины. Наша республика — уникальная территория для соревнований такого профиля. Принимать их для нас — большая честь. II Международный геологический чемпионат прошёл при поддержке Федерального агентства по недропользованию и его руководителя Евгения Петрова. Цель — изыскания, научные открытия, поиск методов сохранности природных богатств земли, применение на практике знаний. В чемпионате участвовали студенты-геологи и их руководители из 15 регионов России и 10 зарубежных стран. Несколько дней 250 человек жили и работали в разных районах Башкортостана. Приятно, что в число призеров вошла и команда из нашего региона. Уфимский университет науки и технологий занял в “ГеоВызове” третье место», — написал Глава Башкирии, поздравив всех участников и пожелав им удачи.