В Казани закрыли комнату для квест-игр из-за нарушений пожбезопасности

В Казани приостановлена деятельность квест-комнаты. Прокуратура провела проверку и выявила факты нарушения пожарной безопасности.
Были проверены три организации: на улицах Солдатская, Васильченко и Декабристов. По итогам проверки прокурор Московского района открыл дело в отношении двух предпринимателей. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.
Известно, что в двух комнатах — на улицах Васильченко и Декабристов — были исправлены недочёты в соответствие с законом. Помещение для квест-игр на Солдатской было закрыто.