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В Казани закрыли комнату для квест-игр из-за нарушений пожбезопасности

Нарушения выявлены в организациях на трёх улицах.

Источник: Аргументы и факты

В Казани приостановлена деятельность квест-комнаты. Прокуратура провела проверку и выявила факты нарушения пожарной безопасности.

Были проверены три организации: на улицах Солдатская, Васильченко и Декабристов. По итогам проверки прокурор Московского района открыл дело в отношении двух предпринимателей. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.

Известно, что в двух комнатах — на улицах Васильченко и Декабристов — были исправлены недочёты в соответствие с законом. Помещение для квест-игр на Солдатской было закрыто.

Прокуратура