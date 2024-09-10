Сначала першит в горле, а потом отказывают почки: Редкую неизлечимую болезнь нашли у дончанки после воспаления легких

Чем реже встречается болезнь, тем, как правило, лучше маскируется. Так, 56-летняя ростовчанка была уверена, что у нее просто слабый иммунитет. Все дело в том, что она постоянно «простывала», и слабым местом всегда было горло. Но оказалось, что иммунитет у нее как раз-таки слишком сильный…