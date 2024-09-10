Сначала першит в горле, а потом отказывают почки: Редкую неизлечимую болезнь нашли у дончанки после воспаления легких

Чем реже встречается болезнь, тем, как правило, лучше маскируется. Так, 56-летняя ростовчанка была уверена, что у нее просто слабый иммунитет. Все дело в том, что она постоянно «простывала», и слабым местом всегда было горло. Но оказалось, что иммунитет у нее как раз-таки слишком сильный…
ОТ ПЕРШЕНИЯ В ГОРЛЕ ДО РЕДКОГО И ОПАСНОГО НЕДУГА.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, уже шесть лет женщина мучается от осиплости голоса и вечного першения в горле. Из-за этого два года назад медики Ростовской областной клинической больницы даже провели ей операцию — удаляли рубец с гортани, используя лучевую и микрохирургию.
— Но после пациентка переболела воспалением легких, и у нее опять появился рубец, требующий удаления, — рассказали медики. — Тогда лечащий врач оториноларинголог заподозрил у женщины системное аутоиммунное заболевание.
Измученная от постоянных недугов женщина пришла к врачу-ревматологу Наталье Некрасовой в клинико-диагностический центр «Здоровье», и опасения подтвердились.
— Доктор установила диагноз — гранулематоз Вегенера (он еще называется системный васкулит) с изолированным поражением верхних дыхательных путей — рецидивирующий стеноз гортани.
Как объясняют специалисты, это заболевание достаточно редкое.
— Его распространенность составляет 25−60 случаев на миллион человек. Этиология, то есть причина возникновения заболевания неизвестна.
ИММУНИТЕТ АТАКУЕТ СВОЙ ЖЕ ОРГАНИЗМ.
Однако медицине известен механизм развития этого недуга. Он относится аутоиммунным: у больных иммунитет по ошибке принимает собственные клетки организма за чужеродные и выделяет антитела. В результате, происходит местное воспаление с гранулемами — мелкими опухолями, состоящими из иммунных клеток, которые или вырастают в стенке мелких кровеносных сосудов, капилляров, или вокруг них.
Врачи объясняют, что в большей степени поражению подвержены мелкие капилляры легких, носа и его придаточных пазух. Достается еще и почкам, слуху и зрению.
Но редкое заболевание сразу не распознать: оно умело маскируется под простуду, ОРВИ, бронхит, пневмонию, аллергию и аутоиммунную болезнь почек.
Причем, если гранулематоз Вегенера не лечить, то со временем недуг может поразить внутренние органы. В итоге развивается дыхательная и почечная недостаточности, что приводит к гибели.
Навсегда вылечить эту болезнь нельзя, предупредить — тоже. Но сегодня существуют лекарства, которые в большинстве случаев помогают людям с «поломкой» иммунитета избежать страшных последствий и жить дальше. К сожалению, не без рецидивов болезни.
— Женщине назначили терапию, которая вскоре принесла облегчение ее состояния, — поделились в минздраве маленькой победой для врачей и большой для пациентки.