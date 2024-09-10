На Дону за восемь месяцев в медучреждения поставили больше 6000 единиц оборудования

В Ростовской области за прошедший период 2024 года закупили больше 6000 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 9 сентября.
Всего на закупку необходимого оборудования для медучреждений выделили порядка 8,7 млрд рублей. В текущем году необходимо закупить 6990 единиц медицинского оборудования. Данная работа будет продолжена и в 2025 году.
Отметим, что Минздрав Ростовской области регулярно проводит мониторинг тяжелого медицинского оборудования. С 2023 года 261 аппарат был передан между подведомственными государственными учреждениями.